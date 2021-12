Biagio D’Anelli il mondo dello spettacolo lo bazzica da anni e sa perfettamente come funziona tutto, Grande Fratello Vip compreso. Per questo motivo, dopo essersi svegliato sotto le coperte con Miriana Trevisan, ha “confezionato” ad hoc pure la risposta all’ipotetica clip che verrà messa in piedi domani sera nel corso della diretta.

Biagio e Miriana sotto il piumone: D’Anelli svela per quale motivo

Biagio e Miriana sono stati per alcuni minuti sotto il piumone, facendo vociferare la rete per l’ipotetico avvicinamento nonostante le precedenti remore dell’ex ragazza di Non è la Rai nei confronti di Nicola Pisu.

Per questo motivo, D’Anelli “volpino” come non mai, ha raccontato l’accaduto in sauna chiacchierando con Jessica, Sophie e Lulù, svelando per quale motivo si trovava sotto il piumone con la ex moglie di Pacifico Settembre:

Io e Miriana sotto le coperte, lo dico… aveva non una caccola, sai quei pelucchi dei vestiti ce l’aveva qua… ieri sera sotto le coperte ho detto: ‘Dai, togli ‘sto coso’ e lei: ‘Ma come fai è una cosa intima…’. Stamattina si rideva sotto le coperte perché Miriana ha esordito aprendo gli occhi: ‘Che c’ho una caccola?’.

Biagio, tu sei molto furbo per carità, ma anche noi non siamo di certo nate ieri…

Non fatelo vedere all’opinionista Sony Bruges altrimenti le viene un attacco isterico #GFVIP pic.twitter.com/QojazVQeUW — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) December 2, 2021