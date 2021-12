Miriana e Biagio: cosa sta succedendo tra di loro? Il web sta “tuonando” dopo aver visto una clip dei concorrenti del Grande Fratello Vip sotto le coperte, facendo ipotizzare un avvicinamento.

Miriana e Biagio sotto le coperte al GF Vip

Gli amici della rete hanno puntato il dito contro l’ex ragazza di Non è la Rai perché proprio alcuni avvicinamenti simili li aveva sempre negati con forza a Nicola Pisu per via del figlio che la guardava da casa.

Da quando D’Anelli è entrato nella Casa del GF Vip (dallo scorso venerdì sera), in tanti hanno notato l’immediato feeling creato con Miriana Trevisan, puntando il dito contro la showgirl per via della sua ipotetica incoerenza: voi cosa ne pensate?

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan hanno già messo in cantiere un nuovo feeling oppure la loro è una semplice complicità da reality?

Ecco il VIDEO e alcuni commenti di Twitter.

Scusate ma Miriana mica non voleva più scene sotto le coperte?🤔 No perchè mi sa che Biagio le ha fatto cambiare idea… #gfvip pic.twitter.com/TIEULxpAwR — Sara🐍💚 (@Sara55909668) December 1, 2021