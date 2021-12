Biagio D’Anelli vorrebbe baciare Miriana Trevisan ma non lo fa: ecco per quale motivo – VIDEO

Biagio D’Anelli, in camera arancione insieme a Giacomo Urtis e Jessica Selassiè, ha raccontato dell’attrazione che sente nei confronti di Miriana Trevisan, svelando per quale motivo ancora non ha provato a baciarla.

Vista la loro forte intesa e la costante vicinanza Biagio ha affermato che, sebbene abbia una grande voglia di baciarla, cerca sempre di trattenersi per una questione di rispetto: “Mi sto trattenendo” confida in tutta sincerità ai suoi compagni d’avventura.

A quanto pare, l’opinionista ha ammesso che più volte ha avuto voglia di dare un bacio a Miriana – anche durante l’esibizione di ieri sera – ma ha sempre evitato di farlo solo per una questione di rispetto e non per altre motivazioni.

Inoltre, senza troppi giri di parole, ha fatto capire agli altri concorrenti che la loro vicinanza non è dettata dalla voglia di creare una coppia per andare avanti nel gioco, ma pensa principalmente a ciò che realmente vorrebbe nella sua vita e alla possibilità di costruire o meno qualcosa con la showgirl anche fuori dal Grande Fratello Vip.

Biagio D’Anelli lavora con il gossip ed i paparazzi h24 quindi ci crediamo tutti quando dice che vuole la coppia perché pensa al “futuro” e non allo show, giusto?

