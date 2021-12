Tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan gatta ci cova. Nonostante lui dovrebbe essere ancora fidanzato, dentro la Casa del Grande Fratello Vip ha immediatamente messo in piedi una bella intesa con l’ex ragazza di Non è la Rai.

L’intesa tra Biagio e Miriana fa arrabbiare Katia: “Ma non sarà un po’ troppo?”

Dopo il buongiorno di Alex e Soleil, nuovamente felici dopo il litigio, anche Miriana e Biagio si sono avvicinati per il buongiorno. La showgirl, dopo essersi recata in veranda per salutare Giucas, si è ritrovata nuovamente con D’Anelli che – sentendosi ignorato- ha cercato delle attenzioni:

Anche questa mattina ti ho accarezzato pensando fossi Clarissa, mi manca.

Tutto questo non passa di certo inosservato agli occhi del Grande Fratello, ma non solo… anche a Katia Ricciarelli non sfugge nulla e, dopo aver visto questa scena, commenta perplessa: “Ma non sarà un po’ troppo?”.

Miriana Trevisan, dopo aver notato il dissenso sul volto della cantante, ha voluto invitarla a non pensarci molto per evitare di dover rivivere la stessa situazione che ha vissuto con Nicola Pisu.

Biagio D’Anelli, poco dopo, si è nuovamente avvicinato proprio a Miriana che, in veranda, stava facendo colazione. Pensando di ricevere un abbraccio, la showgirl ha commentato: “Ne avevo bisogno”.

In realtà Biagio le ha solamente rubato un biscotto. L’espressione del volto di Katia Ricciarelli è apparsa ancora turbata ed ha invitato la Trevisan a riflettere sulle sue azioni.

Katiuscia, con tutto il rispetto:

Poco dopo, Miriana ha raggiunto Biagio in cucina, intento a fare un caffè. “Basta, abbiamo già litigato stamattina” dice la showgirl spiegando che, sicuramente, lui non l’ha nemmeno ascoltata in quanto cercava di prendere la parola.

A questo punto, con ironia, l’opinionista si è detto stufo confidando di voler lasciare il letto che divide con lei. “No, devi stare con noi; cambi solo letto, vicino al mio” ha risposto Miriana.

L’intesa che si sta creando tra i due concorrenti del GF Vip promette proprio bene.

Ecco il VIDEO.