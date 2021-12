Miriana Trevisan ha ricevuto un messaggio aereo da parte del suo migliore amico che l’ha messa in guardia su Biagio D’Anelli. Tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip si è innescato subito lo scontro fino al chiarimento finale (con colpo di scena).

Biagio si chiarisce con Miriana ma la sparla con Soleil

Biagio, infatti, pare essere interessato pure alla new entry Nathaly Caldonazzo, proprio come ha fatto notare Soleil Sorge. D’Anelli è stato accusato dal popolo della rete pure per il suo “doppio gioco”.

Biagio: “Di notte ho un feeling con Miriana perché parliamo per ore e ore e mi affascina ma di giorno poi ce l’ho con Nathaly la stessa cosa.” No va beh questo soggetto va aiutato perché psicologicamente sta fuori io lo dico #gfvip — noemi 🦚 (@wildfiresqueen) December 24, 2021

Dopo aver chiarito con Miriana, infatti, lo stesso esperto di gossip la avrebbe “sparlata” con Soleil: sarà lui l’eliminato di lunedì sera? L’hashtag #FuoriBiagio sta già spopolando su Twitter.

Biagio interessato a Nathaly?

Miriana (nerissima) per aver visto Biagio in giardino in compagnia di Nathalie: possiamo parlare? Biagio: certo 30 secondi dopo: 🤣🤣🤣✈️🍿 #gfvip pic.twitter.com/XrD4pcPkPW — Jess (@jess__always) December 23, 2021

No vabbè Biagio la mattina nel letto e il pomeriggio con chi parli? Con soreta? FALSO CONTINUIAMO A SALVARE MIRIANA #GFVIP pic.twitter.com/GYZbjWp1kQ — Simona 🦚 (@simo_cantatore) December 24, 2021

Soleil: “Mentre dall’altro lato con Miriana la vedo molto piú fisica come cosa, con lei (Nathaly) ti vedo in un altro loop”

Biagio: “Non fare casini Sole ti prego”

😂😂😂😂😂😂#Gfvip pic.twitter.com/P8NVPKKPVZ — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) December 24, 2021

Il confronto con Miriana

Biagio: io amo il tuo amico, spero che venga perché lo voglio abbracciare, gli dico grazie che mi hai salvato da rotture di coglioni, da una persona che vede cose che non esistono. #gfvip pic.twitter.com/KvvEdov6Qe — Jess (@jess__always) December 24, 2021