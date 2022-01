Biagio e Alex tornano al Grande Fratello Vip: new entry nella Casa, le anticipazioni

Usciti dalla porta e rientrati dalla finestra. Stasera, nella Casa del Grande Fratello Vip, tornano per un confronto in diretta due ex vipponi: Biagio D’Anelli e Alex Belli.

Biagio e Alex tornano al Grande Fratello Vip: new entry nella Casa

Biagio e Alex torneranno nella Casa del GF Vip per due confronti molto attesi (vorrei capire da chi…). L’opinionista si confronterà con gli ex coinquilini che hanno parlato male di lui dopo l’eliminazione considerandolo poco serio nei confronti di Miriana Trevisan.

Alex Belli, invece, si confronterà con Alessandro Basciano perché lo considera una sua copia venuta fuori male. Ed infatti, proprio alcune ore fa, ha già sganciato delle bombe niente male con una serie di tweet interessanti.

“Tappezzerie” e “AnsiaMan” di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me… preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi 2 domande?? -:)#gfvip #alexbelli — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) January 2, 2022

La Verità è che vedo solo dei Beta, Epsilon, Iota e Nu!!! Ma senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande washing dishes!!#gfvip #alexbelli pic.twitter.com/zGEPouqzyR — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) January 2, 2022

Spazio per il nuovo ingresso: Kabir Bedi al GF Vip.

Spoiler: ecco la mia faccia mentre attendo la new entrty