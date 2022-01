Sophie Codegoni “minaccia” di lasciare il Grande Fratello Vip qualora dovesse venire eliminato Alessandro Basciano nel corso del nuovo appuntamento in onda stasera su Canale 5.

Sophie lascia il GF Vip se eliminano Alessandro?

Questo è il mio percorso, va bene. Però non so cosa succederà stasera, fidatevi. Per le sensazioni belle che sento, se Alessandro stasera uscirà, io potrei uscire con lui perché per me adesso è quella cosa che mi fa stare qui dentro.

Gli amici di Twitter sembrano non aver preso poi così male questa possibilità, anzi…

Sophie ha detto che se Alessandro stasera esce potrebbe uscire anche lei 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 #gfvip — come🔙 (@idontlikewa) January 3, 2022

Sophie : Se stasera esce Alessandro potrei uscire anche io

Motivo in più per farlo uscire così ce ne leviamo due in un colpo solo

SALVIAMO GLI ALTRI TRE #gfvip — daniela balcanio (@DBalcanio) January 3, 2022

“Sophie: se esce Alessandro , potrei uscire anch’io ”

MA MAGARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2 piccioni con una fava #gfvip — Vittoria Bernardeschi (@VittoriaBernar5) January 3, 2022

Basciano si sfoga con la Codegoni

Non può venire una Jessica a dirmi… a me è venuto il dubbio nel momento in cui una persona si presenta a me dicendo che se io ti sto addosso tu ti comporti così. Poi io rigiro il discorso perché a me hai detto l’opposto… fammi finire. Io ti do le attenzioni perché è giusto che sia così ma non devo scendere a compromessi perché ho il terrore. Allora mi faccio i cazz* miei e faccio prima. Lei ha detto di aver parlato con te…