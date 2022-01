Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno cercando di mettere in piedi una pseudo relazione nonostante l’interesse carente di entrambi. E così, nella sauna del Grande Fratello Vip l’american smile (terrorizzato dall’eliminazione) ha fatto uno strampalato discorso.

Alessandro ha parlato dei suoi dubbi su Sophie sia con Giacomo Urtis che con Jessica Selassiè, mostrandosi insicuro e poco avvezzo all’attesa:

Se lei ha voglia si deve sbilanciare un po’, perché dall’altra parte c’è una persona che non si fida a prescindere però lo fa. Le cose si fanno in due.

Successivamente Jessica ha riportato la conversazione a Sophie:

La Codegoni, invece, preferisce i fatti alle parole:

Basciano in sauna ne ha parlato con la diretta interessata:

Non può venire una Jessica a dirmi… a me è venuto il dubbio nel momento in cui una persona si presenta a me dicendo che se io ti sto addosso tu ti comporti così. Poi io rigiro il discorso perché a me hai detto l’opposto… fammi finire. Io ti dò le attenzioni perché è giusto che sia così ma non devo scendere a compromessi perché ho il terrore. Allora mi faccio i cazz* miei e faccio prima. Lei ha detto di aver parlato con te…

Sophie ha replicato:

Non mi far passare per una persona che si lascia condizionare perché io sono indipendente in tutti i campi della mia vita. Per me non c’è un più o meno ma c’è il naturale e lo spontaneo. Non ti ho detto che voglio di più e non ho detto a Jessica che voglio di meno. Queste persone mi conoscono da quattro mesi mica da una vita!