Oggi, mercoledì 14 giugno, si celebreranno i funerali di Silvio Berlusconi. Nel frattempo, tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine Signorini ha svelato un retroscena sul Grande Fratello Vip.

Signorini, oltre a spendere bellissime parole su Berlusconi, ha svelato un aneddoto sul Grande Fratello Vip e la sua lunghissima durata (specie per quanto riguarda le ultime edizioni):

Tanti dicono ‘la durata monstre del Grande Fratello Vip’. Ma sapete chi l’ha inventata? L’ha inventata Silvio Berlusconi. Lui mi chiamava e mi diceva: ‘Guarda questo programma funziona. Dovete andare avanti fino a luglio’.

Io gli dicevo: ‘Presidente come si fa ad andare avanti fino a luglio. Non si può’. E lui mi rispondeva: ‘No, no, no. Voi dovete continuare’. E glielo riferiva anche a Pier Silvio.