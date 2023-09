Andrea Giambruno è l’uomo del momento e, suo malgrado, non certamente per tangibili meriti. In queste ore, un video con protagonista Benedetta Scuderi di Europa Verde, è diventato virale scatenando i social.

Perché tutti parlano di Benedetta Scuderi? Ecco cosa c’entra Andrea Giambruno

La Scuderi, ospite della trasmissione Diario del giorno, ha sfottuto apertamente il compagno di Giorgia Meloni mentre parlava della povera orsa Amarena, freddata orrendamente senza alcun motivo.

Per farlo, la Scuderi ha “coglion*to” Giambruno citando un suo recente (ed agghiacciante) scivolone sulla violenza sessuale:

Potremmo dire che è responsabilità dell’orsa perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore, o il lupo, e quindi queste cose non sarebbero successe…

Giambruno, notevolmente infastidito, ha fatto una serie di smorfie fino a quando la regia è stata costretta a cambiare l’inquadratura, ecco il video (io ho amato tutto):

Chi è la Scuderi

Benedetta Scuderi, Co-Portavoce della Federazione dei Giovani Verdi Europei. Attiva in politica per offrire un’alternativa concreta, ecologista e di sinistra a coloro che sono preoccupati per le conseguenze dell’emergenza sociale e climatica presente e futura.