Al termine della diretta del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 29 settembre 2022, i vipponi hanno attaccato Marco Bellavia con delle parole agghiaccianti che rattristano molto.

Ad aprire le danze ci ha Gegia, laureata in psicologia (senza parole): “E’ pazzo, matto, malato!”. Luca Salatino ha cercato di calmare le acque ed anche Daniele Dal Moro si è scagliato contro Bellavia:

Io mi sento preso per il cul* quando parlo con Marco, secondo me lo fa di proposito, dice delle cose che mi fanno senso, io gliel’ho detto che non gli parlo più perché per me è morto!