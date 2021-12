Basciano e Sophie trasformano il GF Vip in Uomini e Donne: la loro “esterna” nella Casa dura tutta la notte – VIDEO

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno passato la notte in esterna. Questo è ciò che è accaduto in queste ore durante la nuova puntata di Uomini e Donne… ah no, siamo nella Casa del Grande Fratello Vip.

Basciano e Sophie trasformano il GF Vip in Uomini e Donne

Tra carezze, baci delicati sulle guance e sospiri… la regia del GF Vip (piena quanto noi) ha fatto un bel primo piano sui brufoli di Basciano in piena crisi ormonale.

E se Sophie Codegoni aveva detto a Jessica Selassiè di stare tranquilla, proprio l’ex tronista ha spifferato tutto a Basciano che ha messo le cose in chiaro con la solita profondità d’animo: “Lei saliva in console e io scendevo” (in riferimento al party che lo ha visto indossare i panni dell’ex tronista che si reinventa deejay).

Alessandro Basciano è stato buttato dentro la Casa solamente per creare scompiglio e, incredibilmente, ci è riuscito.

Inutile dire che Jessica non si è messa a piangere per l’ex tentatore.

Il suo discorso, essendo una persona profonda e sensibile, è ben più ampio di una semplice cotta per l’american smile.