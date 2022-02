Antonio Medugno e Gianluca Costantino si sono finalmente svegliati ed hanno cominciato a “ballare”. Il personal trainer durante le nomination del Grande Fratello Vip ha dato il suo voto al tiktoker rimasto davvero sbigottito per la decisione del suo amico fino all’intervento di Alessandro Basciano.

Basciano difende Gianluca e offende Antonio

Antonio durante la pubblicità ha palesato il suo malumore: “Sono entrato con lui e non l’avrei mai nominato. Sbaglio io a fidarmi della gente…”. Successivamente il tiktoker ha accusato Gianluca di non avere personalità e Alessandro Basciano si è inalberato in maniera eccessiva:

Lui è il mio migliore amico e tu hai sparato una stronz*ta contro di me e lui ti ha nominato… dov’è il problema? Gianluca può dire ciò che gli pare. Non gli dire mai più che non ha personalità, ne ha tre volte di te. Scemo! Quando avrai la strada che ho fatto io… e l’esperienza che ho io… ‘sto scemo! Impara l’educazione.

Antonio dovrebbe imparare l’educazione da uno che gli ripete in faccia “scemo”? Andiamo bene.

