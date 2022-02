La previsione di Silvia Toffanin si è rivelata reale: Alex Belli torna al Grande Fratello Vip. Il triangolo continua a fare incetta di ascolti, e dunque perché non puntare sul cavallo vincente anche se squalificato dalla gara? L’ultimo (si spera) capitolo della saga prevede quindi il rientro in Casa di Alex ed il confronto con le sue due donne.

L’annuncio è giunto neanche poi tanto a sorpresa alla fine della passata puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale Delia Duran ha ribadito la sua intenzione di lasciare il marito.

Signorini ha così sganciato la bomba e rivolgendosi ad Alex Belli ha annunciato:

Che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni in Casa per qualche giorno e metterai fine a questa parola, a questo film, a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia, tutte e due, Basciano, scegli chi ti pare! Diamo un epilogo, non è che avrai molto tempo, credo un paio di settimane…