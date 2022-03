Tempo di confidenze nella Casa del Grande Fratello Vip. In vista della finale di domani sera, Barù e Jessica si sono aperti ancora di più e l’esperto di vini ha svelato di essere stato vittima di bullismo.

Come faccio a dire “brutto”, ero privilegiato avevo tutto, ed anche se ero vittima di bullismo ero grosso e me la cavavo sempre, sono scemo, non mi sono mai potuto lamentare. Stavo bene. C’era altra gente che stava molto peggio di me, sì. Riguarda la mia adolescenza ed anche infanzia, sì. Poi da ogni cosa brutta nascono tante cose belle, quindi che cazz* devo dire? Non lo so, non lo so. Boh… non mi sembra il caso. Pii tutto bene, a parte le cose normali della vita.