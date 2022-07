Milly Carlucci, due possibili colpacci per Ballando con le Stelle: un’ex di Costanzo e Gabriel Garko nel cast?

A quanto pare Milly Carlucci starebbe confezionando un cast bomba per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, il talent ballerino riconfematissimo anche in occasione dei nuovi palinsesti Rai. Le anticipazioni sui possibili nuovi concorrenti si rincorrono senza sosta e nelle ultime ore sarebbero trapelati due nuovi nomi bomba: scopriamo di chi si tratta.

Ballando con le Stelle: Marta Flavi e Gabriel Garko concorrenti?

Numerosi i personaggi noti che nelle ultime settimane sarebbero stati contattati come papabili concorrenti di Ballando con le Stelle. Tra questi, secondo quanto svelato da Dagospia, ci sarebbe anche l’ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi.

Secondo il portale di Roberto d’Agostino, Milly Carlucci avrebbe chiesto a Marta Flavi, lontana da tempo dal piccolo schermo, di prendere parte alla prossima edizione dello show ed a quanto pare, sempre secondo Dagospia, l’attrice farebbe parte del cast così come Iva Zanicchi.

In attesa della data di partenza fissata al prossimo 8 ottobre, si rincorrono i rumors sui prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle tra cui spunta anche il nome di Gabriel Garko. L’attore torinese lo scorso anno era stato ospite dello show in qualità di ballerino per una notte.

A riportare il suo nome è invece stato il portale televisivo TvBlog.it che avrebbe dato come probabile concorrente il noto attore di fiction.

Tutto pronto, o quasi, dunque, in vista della 17esima edizione del talent ballerino di Rai1 che quest’anno terminerà il 23 dicembre scorso, con una puntata in più rispetto alla precedente edizione.