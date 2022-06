Nella giornata odierna sono stati presentati i palinsesti Rai per la prossima stagione tv 2022-2023. Se è vero che ci saranno tante novità interessanti, è altrettanto vero che molti programmi e fiction sono stati cancellati. Chi non vedremo nella prossima stagione?

Palinsesti Rai: chi è stato cancellato

Tanti i volti che non vedremo nella prossima stagione Rai. Nel corso della presentazione dei palinsesti non sono stati fatti i nomi di Bianca Guaccero, Serena Autieri, Alessandro Greco, Giancarlo Magalli, Luisella Costamagna.

Con la cancellazione di Detto Fatto oltre alla Guaccero non vedremo nella prossima stagione tv anche i volti fissi del programma come Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi e Jonathan Kashanian.

Nessun programma in vista anche per Giancarlo Magalli che dopo la sua uscita di scena dello scorso anno con I Fatti Vostri, aveva condotto Una parola di troppo ed era stato uno dei concorrenti de Il Cantante Mascherato, nonchè voce narrante de Il Collegio.

Tra gli altri programmi cancellati anche Una Pezza di Lundini. Se il comico romano e Giovanni Benincasa nel prossimo autunno troveranno spazio in un nuovo progetto su Raiplay dal titolo Conferenza stampa, Emanuela Fanelli avrà un suo spazio per documentari sulla comicità su Rai Cultura.

Infine, sul piano delle fiction, non vedremo la seconda stagione di Noi, il remake di This is Us con Lino Guanciale, cancellata per via degli ascolti non soddisfacenti.