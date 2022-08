Ballando con le Stelle è giunto alla sua diciassettesima edizione e dal prossimo 8 ottobre tornerà sul piccolo schermo con una nuova appassionante edizione. Mentre Milly Carlucci si prepara al ritorno, un altro ballerino professionista, volto storico della trasmissione di Rai1, dice addio e lo annuncia su Instagram con un post destinato a sollevare dei dubbi.

A dire addio alla nuova edizione di Ballando con le Stelle era stato già Vito Coppola, vincitore della passata edizione in coppia con Arisa ed attualmente all’estero dove sta tentando di realizzare i propri sogni. Altri due ballerini professionisti storici, ovvero Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira non saranno più nel cast dei ballerini professionisti ma resteranno sempre a Ballando, assumendo il ruolo di membri della giuria popolare.

Ad andare via è invece Stefano Oradei, dopo ben dieci anni. A renderlo noto è stato lo stesso ballerino professionista che su Instagram ha postato un carosello con i principali allievi delle varie edizioni, scrivendo in merito:

News. E’ giusto per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno informarvi che Dopo 10 Anni circa sara’ il primo anno senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… le combinazioni non funzionavano. Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il Mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando.