E’ arrivato il momento di conoscere ufficialmente il settimo concorrente di Ballando con le Stelle 2023! In attesa del prossimo ottobre, quando prenderà il via la 17esima edizione del talent ballerino condotto da Milly Carlucci, arriva una nuova conferma direttamente dal profilo social della trasmissione.

Il settimo concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2023 è Antonio Caprarica. E’ quanto si legge nell’ultimo post social della trasmissione di Rai1 che annuncia la presenza del noto giornalista e inviato Rai:

E’ Antonio Caprarica un’altra delle stelle di Ballando con le Stelle 2023. Come si sta preparando alla discesa in pista? Tonificando i muscoli in acqua e chiedendo supporto al pubblico!

In allegato il video con Caprarica protagonista mentre fa il bagno in mare, il quale commenta:

Buongiorno cari amici, di solito mi vedete in giacca e cravatta ma sono sempre io: Antonio Caprarica. Immerso nelle fresche acque di Leuca dove ho passato l’estate a nuotare per allenarvi, rinforzando la muscolatura in vista della grande sfida autunnale per la corona. Non quella d’Inghilterra di cui vi racconto da anni fatti e misfatti ma un’altra, quella di miglior ballerino della trasmissione Ballando con le Stelle. Sì, perché quest’anno in gara ci sarò anche io. Come vedete io ce la sto mettendo tutta ma conto moltissimo sul vostro aiuto, sul vostro sostegno, sul vostro incoraggiamento. A presto, arrivederci presto in pista e intanto buona fortuna a tutti.