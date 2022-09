Il talent culinario Bake Off Italia 2022 è giunto alla sua terza puntata della nuova edizione. Questa sera, venerdì 16 settembre, nuovo attesissimo appuntamento durante il quale scopriremo l’eliminato della puntata ma soprattutto ci lasceremo travolgere dalle avvincenti prove a base di dolci. L’appuntamento è come sempre su Real Time in prima serata, a partire dalle ore 21.20 circa.

Bake Off Italia 2022, terza puntata: eliminato e prove

Alla conduzione di Bake Off Italia 2022 ritroveremo Benedetta Parodi, mentre oltre ai concorrenti i veri protagonisti saranno i tre giudici, ovvero Ernst Knam, Damiano Carrara e la new entry Tommaso Foglia. Cosa accadrà nella terza puntata di oggi 16 settembre 2022?

Dopo l’eliminato della passata puntata (Giovanni), chi vivrà lo stesso destino questa sera? Grazie al grembiule blu conquistato nella passata puntata, Davide partirà avvantaggiato. L’appuntamento odierno con Bake Off avrà come tema “American Dream”, il sogno americano, e si concentrerà sui dolci statunitensi. Nella prova creativa dovranno rivisitare la New York Cheesecake, un classico della pasticceria americana.

Spazio alla prova tecnica con i pasticceri amatoriali chiamati a realizzare la Apple Pie, mentre nella prova a sorpresa ci saranno i Brownies. I concorrenti in questo caso dovranno realizzare una torre di Brownies.

Replica e streaming

La puntata di venerdì 16 settembre di Bake Off Italia 2022 è già disponibile su Discovery+, in streaming solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata si sbloccherà e sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma ma per un breve periodo mentre gli abbonati potranno vedere già il prossimo episodio.

La replica della puntata di Bake Off Italia 2022 andrà in onda su Real Time sabato 17 settembre 2022 alle 19:30; domenica 18 settembre 2022 alle 13:55; lunedì 19 settembre alle 17:20.