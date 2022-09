Dopo l’esordio della passata settimana, nella prima serata di oggi, venerdì 9 settembre 2022 torna l’appuntamento con Bake Off Italia – Dolci in forno. Come sempre basterà sintonizzarsi su Real Time dalle 21.20 circa per godere di un’altra golosissima puntata condotta da Benedetta Parodi ed alla presenza dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e la new entry Tommaso Foglia. Scopriamo subito quali sono le anticipazioni.

Bake Off Italia 2022, seconda puntata: eliminato e prove

Quella di oggi all’insegna di Bake Off Italia 2022 è la seconda puntata della nuova edizione. La scorsa settimana non c’è stato alcun eliminato ma un concorrente, il catanese Daniele, ha deciso di lasciare per motivi personali. Cosa accadrà questa sera?

Come sempre ci attendono le temute prove. Nel secondo appuntamento ognuno dei tre giudici si renderà responsabile di ciascuna delle prove, in che modo? Il dolce che i concorrenti saranno chiamati a realizzare dipenderà dalle rispettive origini. Ad aprire le danze sarà la new entry Tommaso che come prova creativa ha scelto la Caprese, dolce tipico di Capri.

La prova tecnica sarà scelta da Damiano: sarà la realizzazione di un Pan di Spagna che porterà alla creazione del famoso Zuccotto con crema di ricotta, canditi e gocce di cioccolato. Spazio quindi alla terza prova a sorpresa scelta da Knam che ha proposto lo Strudel, nella sua versione classica, con uvetta, mele, pinoli e cannella. Ciascun concorrente però dovrà realizzarlo con la forma di una lettera al fine di formare la scritta “Bake Off Italia 10”.

​Replica e streaming

La puntata di venerdì 9 settembre di Bake Off Italia 2022 è già disponibile su Discovery+, in streaming solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata si sbloccherà e sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma ma per un breve periodo mentre gli abbonati potranno vedere già il prossimo episodio.

La replica della puntata di Bake Off Italia 2022 andrà in onda su Real Time sabato 10 settembre 2022 alle 19:30; domenica 11 settembre 2022 alle 13:55; lunedì 12 settembre alle 17:20.