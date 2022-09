Chi è Tommaso Foglia, nuovo giudice di Bake Off Italia 2022: età, carriera e vita privata

Si chiama Tommaso Foglia e rappresenta la grande novità di questa nuova stagione di Bake Off Italia 2022. E’ lui infatti il nuovo giudice della decima edizione del cooking show in partenza su Real Time e che affiancherà i veterani Ernst Knam e Damiano Carrara. Ma chi è? Scopriamo qualcosa in più sul pasticcere che potrebbe mettere un po’ di pepe al talent culinario condotto da Benedetta Parodi.

Tommaso Foglia nuovo giudice di Bake Off Italia 2022: chi è

Tommaso Foglia, classe 1990, nasce a Nola (Napoli). Sin da piccolo respira aria di gastronomia dal momento che i genitori hanno un panificio. Da adolescente ha avuto modo di formarsi da Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi, ristorante due stelle Michelin. Si specializza così nel mondo della pasticceria.

I primi passi dunque inizia a farli durante il quarto anno dell’istituto alberghiero, nel 2008, quando fa uno stage di 3 mesi da Don Alfonso 1980, tempio della cucina napoletana, iniziando così una lunga collaborazione.

La vera consacrazione avviene però nel 2022, dopo varie esperienze Tommaso Foglia viene nominato Pastry Chef dell’anno. Al tempo stesso gli si presenta anche la prima avventura televisiva nello show di Real Time.

Sul piano della vita privata, si apprende che è fidanzato con Martina Brachetti, anche lei Pastry Chef.

Il suo dolce preferito? In una intervista a Cinque Gusti Tommaso Foglia ha svelato che si tratta della millefoglie con crema chantilly. Infine, in merito alla sua cucina, Tommaso utilizza solo prodotti home made realizzati con materie prime di qualità cercando di ottenere sempre note diverse, acidule e fresche per contrastare la stucchevolezza del dolce.