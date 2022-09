A partire da stasera, venerdì 2 settembre 2022, andrà in onda su Real Time la prima puntata di Bake Off Italia 2022 – Dolci in forno. Riaprono le porte del cooking show targato BBC che torna in tv, sul canale 31, come sempre condotto dall’immancabile e rassicurante Benedetta Parodi. Si tratta della decima edizione del talent culinario in cui sarà premiato anche quest’anno il pasticcere amatoriale più bravo.

Bake Off Italia 2022, prima puntata: eliminato e prove

Tra le novità della stagione in partenza, la presenza di un nuovo giudice, Tommaso Foglia, che andrà ad affiancare i veterani Ernst Knam e Damiano Carrara. Cosa dobbiamo aspettarci esattamente da questa decima stagione? Intanto, secondo le anticipazioni, assisteremo ad un ritorno alle origini e una riscoperta della pasticceria più tradizionale.

In merito ai concorrenti sono 16 in tutto e si sfideranno nel corso della 14 puntate in programma, ciascuna delle quali sarà caratterizzata da tre classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e la prova a sorpresa. Nel corso delle varie puntate scopriremo anche l’eliminato.

Il tutto si svolgerà a Villa Borromeo d’Add­a, ad Arcore (MB) che però vedrà una nuova struttura, una grande serra, che prende spunto dalle greenhouse inglesi. Qui verrà incoron­ato il vincitore che, oltre al titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Itali­a, si aggiudicherà un corso professionale presso In Cibum, scuola di alta formazione gastronomi­ca.

​Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off Italia 2022 è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma. La prima puntata va in onda – in contemporanea – anche sul canale Nove.

La replica di Bake Off Italia 2022 andrà in onda sabato 3 settembre alle 19.30; domenica 4 settembre alle 13:55; lunedì 5 settembre alle 17.20 su Real Time.