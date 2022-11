Inaspettatamente, a dover lasciare la Casa del GF Vip ieri sera è stata Pamela Prati la quale però ha trovato fuori ad attenderla Marco Bellavia. Promessa mantenuta, dunque, almeno in parte come potrete scoprire subito nel video in apertura.

Bacio tra Marco Bellavia e Pamela Prati, ma dopo la diretta…

Ma andiamo a vedere cosa è successo nella puntata di ieri del reality di Canale 5, nel corso del quale, dopo la sorpresa nella Casa del GF Vip, Pamela Prati ha potuto non solo rivedere dal vivo ma baciare finalmente il suo Marco reale.

Bellavia avrebbe voluto vederla ancora dentro il reality, come evidenziato in diverse occasioni, ma è apparso felice di poterla riabbracciare: “Beh, ma adesso usciamo noi”, ha commentato Pamela, alludendo ad un futuro insieme, sin dalla serata di ieri.

Quindi il bacio tra i due, incalzati dal padrone di casa, nonostante l’evidente imbarazzo di Marco che ha commentato: “Sembra Uomini e Donne”, subito dopo un secondo bacio a stampo meno naturale del primo.

Ma dunque, dicevamo, come è andato il post GF Vip per Pamela Prati? Dopo la diretta ha sorpreso la Story dell’ex Vippona.

Pamela si è mostrata su Instagram nel suo primo video ma non in compagnia di Marco Bellavia bensì… davanti ad un menù del McDonald’s! (il video in apertura di articolo). Tuttavia non ci è dato sapere se l’ex Vippone le abbia poi offerto il dolce…