Dopo numerosi litigi e scontri in diretta e non, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si sono riavvicinati con un bacio (e più di uno) sotto le coperte dopo una festa molto divertente (anche per via delle new entry) che ha organizzato il Grande Fratello Vip.

Bacio tra Gianmaria e Sophie al GF Vip

La serata è andata avanti tra risate e la condivisione di momenti insieme, Antinolfi e Sophie hanno condiviso lo stesso letto e si sono baciati lasciandosi finalmente andare all’attrazione reciproca.

Stasera nella Casa del GF Vip si tratterà sicuramente l’argomento e siano lodate le new entry per aver ringalluzzito le dinamiche.

Sophie e Gianmaria si baciano sotto le coperte.

Lulu li disturba per dire:” Io non capisco perché il corpo dell’essere umano russa.”

Mi sento male. Solo lei poteva. ✈️#Gfvip pic.twitter.com/oRwKMhlUHM — More Inside (@MoreInsideX) December 3, 2021

Poi è Gianmaria l’ossessionato che non molla e non la lascia in pace.

Cara Sophie, smettila di fare la bimbominkia, te lo sta guardando da tutta la sera.

E tu Gian, non ci cascare! #gfvip pic.twitter.com/3hxqPWcOmP — NAPOLITERRAMIA (@_napoliterramia) December 3, 2021