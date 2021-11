Dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha litigato furiosamente con Gianmaria Antinolfi. Successivamente, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata con Manuel Bortuzzo che gli ha dato numerosi consigli.

Sei veramente schifoso Gianmaria, io sono una bugiarda? Sei tu che ti fai i castelli in aria Gianmaria, ripigliati! Perchè se una persona ti dice cento volte con educazione per non ferirti che non mi piaci, che non voglio avere a che fare con te e per essere carina ti faccio così, ti prendo la mano e tu lo racconti in giro… Devi smetterla di farti i castelli in aria Gianmaria, basta!

Te l’ho detto 170 volte che non vi voglio avere a che fare sotto quel punto di vista, gli prendo la mano con gentilezza e gli dico ‘Giammy non ti voglio ferire e non ti voglio illudere’, e tu cosa racconti? Falso! A 40 anni ripigliati Gianmaria, falso! A 40 anni che si fa i castelli in aria!