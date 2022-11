Oriana Marzoli durante la diretta del Grande Fratello Vip ha confermato di essere infastidita dalla vicinanza tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Stanotte, prima di andarsene sotto coperta, i due coinquilini si sono scambiati un doppio bacio a stampo del tutto inaspettato (ma mica tanto…).

Bacio tra Oriana e Antonino al GF Vip

Oriana ha abbracciato Antonino per dargli la buonanotte (tutto questo accadeva alle 7 del mattino circa). Di contro, Spinalbese le ha dato un inaspettato bacio sulle labbra commentando:

Così si dà la buonanotte!

Di contro, Oriana, ha risposto con un altro bacio sulle labbra.

Entro lunedì sera questi due limoneranno seriamente.

ORIANA E ANTONINO CHE ALLE 7 DEL MATTINO SI BACIANO È STATO COSÌ INASPETTATO QUA CI SARÀ DA DIVERTIRSI #gfvip pic.twitter.com/agHkY6pHRZ — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 11, 2022

La scheda della concorrente

Attrice e influencer di origini venezuelane, Oriana Marzoli è molto celebre in Spagna per aver partecipato a numerosi programmi e reality show.

Da Supervivientes al Gran Hermano, Oriana è una vera e propria “Reality Star” ed è pronta a dare prova del suo carattere anche al pubblico italiano.

Sui social vanta più di due milioni di follower e collaborazioni con brand internazionali di moda e di make up.

Esuberante ed esplosiva la sua presenza in Casa sarà senza dubbio una ventata di adrenalina. Dinamiche e discussioni saranno pane per i suoi denti: come verrà accolta dagli altri VIP?