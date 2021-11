Bacio tra Alex e Davide al GF Vip dopo l’importante confessione sul futuro in TV

Dopo il successo dello scorso anno con il Late Show, ieri sera al Grande Fratello Vip ha organizzato il GF Game Night presentato da Jessica e Sophie. Tra gag e giochi, anche il bacio sulla labbra tra Alex Belli e Davide Silvestri.

Bacio tra Davide e Alex al GF Vip

Da perfetti attori, i due concorrenti del GF Vip si sono immedesimati nel ruolo ma senza approfondire troppo la “questione”. Per intenderci, dimenticate pure il bacio che Alex ha dato a Sophie e Soleil.

aiuto limone tra alex e davide ⚰️⚰️⚰️#gfvip — ️ (@itsoniahere_) November 10, 2021

Davide lascia il mondo dello spettacolo?

Davide ed Alex proprio ieri si sono scambiati delle confidenze sulla loro vita e sull’esperienza che stanno vivendo al Grande Fratello Vip.

“Sono contento sempre di più della scelta che ho fatto, che è stata comunque forzata”: Davide, riferendosi al suo abbandono delle scene televisive, ha confessato ad Alex che l’esperienza all’interno della Casa lo ha aiutato a capire che stare fuori dai riflettori lo rende molto più felice.

Se inizialmente la scelta di fare un mestiere diverso è stata forzata dalle circostanze, ritornare in televisione lo ha aiutato a comprendere di essere soddisfatto della vita che ha, anche senza la fama che deriva dal lavoro dell’attore: “So che mi ritirerò un’altra volta” ha aggiunto.

Alex, invece, lo ha invitato a non escludere la possibilità di ritentare la carriera dell’attore, pur non abbandonando l’attività di birraio che oggi lo rende felice: “Non c’è bisogno sempre di fare queste scelte drastiche”. Davide ha comunque ribadito la sua serenità e soddisfazione personale: “Sono orgoglioso e fiero di come ho cambiato la mia vita”.