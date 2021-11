Gianmaria potrebbe – addirittura – prendere provvedimenti legali nei confronti di Soleil Sorge? Francesco, fratello minore di Antinolfi, ospite di Casa Chi ha fatto delle precisazioni sul famoso post Instagram condiviso dalla famiglia.

Quando parlavamo di azioni legali a cosa ci riferiamo? Quello che chiedevamo è che se ci sono gli estremi per una querela o comunque per una accusa di diffamazione, di raccogliere tutto il materiale e presentarlo a Gianmaria che poi farà le sue scelte,

Noi non abbiamo la voglia e nemmeno l’idea di sostituirci al suo giudizio. Ma se a lui queste cose non andranno giù nella sua interezza potrà decidere di fare questo. Cadevano proprio nel momento in cui Raffaella Fico si è mossa contro Soleil. Abbiamo anche cercato di sentire lei ma lasceremo a Gianmaria la scelta di fare ciò che vuole.

Noi abbiamo rabbia di una famiglia che vede un figlio, un fratello che sente dire certe cose su di lui che non corrispondono alla verità. Io l’avrei fatto ai tempi di “stalker”, se fosse dipeso da me, perché è come dire “assassino” più o meno.