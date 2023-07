Baby K finisce in ospedale per colpa di una fan e annulla tutti concerti: ecco cosa è successo – VIDEO

Baby K, proprio in queste ore, si è sfogata su Instagram dopo una serata finita male a Teramo. Una fan le si è buttata addosso, per colpa della calca e la sicurezza che, evidentemente, non ha fatto bene il suo lavoro, è finita in ospedale.

Baby K finisce in ospedale per colpa di una fan: ecco cosa è successo

La cantante, già al centro di una fake news abbastanza ridicola (l’avevano accusata di non essersi fermata per fare un selfie con una bambina), ha smentito nuovamente questa falsa indiscrezione ed ha raccontato il recente accadimento svelando di essere finita in ospedale:

Sono stata caricata da una donna, ma così forte che ho subìto un trauma al seno per cui ieri non riuscivo nemmeno a parlare dal dolore e camminare. Sono andata in ospedale e mi hanno detto che devo cancellare tutti gli show all’estero.

