Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono reciprocamente attratti ma la giovane modella ha una frequentazione fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip che la sta mettendo in crisi.

“Non posso negare l’attrazione”, Gianmaria e Federica sempre più vicini

Federica ieri si è confidata con Sophie, Miriana e Jessica dopo il bacio a stampo di Capodanno. “È una bel ragazzo ma io non so se può nascere o se nascerà” ha affermato la Calemme menzionando la persona che fuori dal GF Vip la sta aspettando.

La new entry ha precisato – comunque – di non essere fidanzata. “Che lui abbia interesse per me si vede” ha aggiunto.

Successivamente Federica e Gianmaria si sono ritrovati in giardino mostrando una crescente intesa.

Di seguito, Antinolfi si è anche confidato anche con Alessandro Basciano:

Non posso neanche negare che ci sia un’attrazione. È innegabile che noi stiamo veramente bene.

Nel frattempo Soleil, pare non vedere di buon occhio questa nascente intesa tra i due concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip, tanto da commentare il suo ex:

Dopo aver nominato Alessandro, gli si è appiccicato addosso per paura che lo possa nominare. Non so se sono atteggiamenti umani o strategie tenute per il gioco.

ECCO IL VIDEO.