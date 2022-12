Violenza domestica, percosse e tentato strangolamento della compagna. Queste sono le pesanti accuse rivolte a Devin Ratray, l’attore 45enne, che in Mamma ho perso l’aereo interpretava Buzz, il cattivissimo fratello maggiore di Macaulay Culkin.

Attore di Mamma ho perso l’aereo arrestato per violenza domestica

I fatti risalgono al 23 dicembre del 2021. Secondo il rapporto della polizia la donna sarebbe stata presa a pugni in faccia nella camera dell’hotel dove alloggiavano nel corso di una vacanza. Successivamente l’attore le avrebbe coperto la bocca con la mano, cercando di strangolarla.

Il forte litigio sarebbe scoppiato in un bar dove Ratray era, stando al racconto della sua compagna, sotto l’effetto di almeno una dozzina di drink, e poi sfociato nelle percosse fisiche in albergo.

“La vittima ha avuto problemi a respirare mentre l’imputato tentava di strangolarla e le impediva di gridare tenendole la mano sulla sua bocca”, si legge nel rapporto della polizia.

L’avvocato dell’ex star di Mamma ho perso l’aereo ha affermato che non c’è stata alcuna violenza da parte del suo assistito, ma che si è trattato solo di una discussione molto accesa tra lui e la sua compagna.

La donna ha mostrato segni evidenti di percosse fisiche sul collo e sul viso dichiarando che Devin Ratray era completamente ubriaco e mentre le teneva la mano sulla bocca e sul collo le diceva: “Così muori”.

Dopo questa grave accusa, questa estate l’attore di Mamma ho perso l’aereo è stato accusato di stupro da Lisa Smith. I fatti risalirebbero al 2017 e, in base al racconto della presunta vittima, la notte in cui si sarebbe consumato lo stupro, sarebbe stata drogata con una sostanza messa in un drink offertole dall’attore della celebre pellicola natalizia: “Ricordo di essermi svegliata, ma non riuscivo a muovermi – ha spiegato alla Cnn -. Non potevo davvero aprire gli occhi, ma potevo sentire cosa stesse succedendo”.

Devin Ratray ha respinto le accuse dichiarandosi innocente.

Ecco alcune foto dell’attore ai tempi di Mamma ho perso l’aereo.