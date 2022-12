Kevin McCallister è il bimbo più famoso di Natale. Per merito di “Mamma ho perso l’aereo” (e il sequel dell’anno successivo) il piccolo lasciato a casa sarebbe stato “abbandonato” di proposito da uno dei suoi genitori.

Kevin di Mamma ho perso l’aereo lasciato a casa di proposito: spunta la teoria

Questa è la teoria dei fan che gira in rete. Secondo gli estimatori della pellicola che data 1990, Peter McCallister avrebbe lasciato il figlio a casa di proposito (e possono dimostrarlo con un indizio).

Alcuni fan sono sicuri di ciò che dicono.

Ecco perché, su Reddit hanno anche contribuito ad alimentare il sospetto presentando delle prove.

Kate e Peter si accorgono dell’assenza di Kevin solamente in aereo, ormai a 10mila chilometri di distanza dalla loro abitazione.

Per alcuni fan, Kevin di Mamma ho perso l’aereo sarebbe stato lasciato a casa di proposito dal padre per metterlo in pericolo.

Secondo alcuni utenti di Reddit, il signor McCallister avrebbe progettato l’esclusione del figlio, perché? Se ricordate la scena della pizza, quando cade sul tavolo tutto il latte creando il caos, il biglietto aereo del bambino che si intravede nel fondo della spazzatura, viene gettato dal padre insieme ad una pila di tovaglioli sporchi.

Sui pezzi rimasti del biglietto si legge il nome della compagnia aerea, American Airlines ed anche il nominativo di Kevin scritto a mano proprio sul fronte.

“Sfatiamo con questa finzione che il signor McCallister non sa cosa sta facendo, lo sa esattamente”, ha scritto un fan di Mamma ho perso l’aereo su Reddit.

Un altro invece sostiene che il padre abbia buttato via il biglietto di Kevin perché non va d’accordo con il fratello maggiore Buzz.