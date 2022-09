Attilio Romita contro Signorini: l’attacco di fuoco dopo la diretta del GF Vip

Attilio Romita contro Alfonso Signorini. L’ex mezzobusto della Rai si è risentito con il conduttore del Grande Fratello Vip per non essere stato interpellato nemmeno per sbaglio.

Dopo la diretta del GF Vip, Attilio Romita si è sfogato con i vipponi, svelando che la redazione del reality show avrebbe fatto carte false per averlo a bordo:

Non so quanto durerà per me se questo non mi cita neanche. Anche nel filmato riassuntivo delle quattro giornate, sono comparso un secondo. Secondo me è un brutto segnale, qualcosa è cambiato, stanno valutando… oppure è arrivato qualcuno che ha dato dei messaggi negativi su di me. Non sono stato io a cercare loro.

Questo ha deciso di farmi fuori. Non mi ha fatto dire una parola, come se non ci fossi. Io non ho manco riavuto il contratto firmato indietro, l’ho chiesto dieci volte. Non riesco a capire, ha insistito con me, chiamandomi loro. Non so che cazz* vuoi? Fino all’altro giorno in albergo. Non so che cazz* vuole da me, per poi trattarmi in questo modo.