E se Antonella Fiordelisi dice frasi inopportune sulla salute mentale, Attilio Romita, noncurante di essere nella Casa del Grande Fratello Vip, spara commenti sessisti e maschilisti che il bar sotto casa potrebbe fargli ciao con la manina.

Parlando di Oriana e Daniele con Martina Nasoni, Attilio Romita ha messo in piedi un discorso da brividi dettato solamente dal lato estetico di questo rapporto, invitando Dal Moro a “godersela”:

Se una volta, ti capita… detta in maniera maschilista per ridere, due belle tett* e un lato B attraente, nei confronti del quale tu provi piacere ad abbracciati e darti dei baci rubati nell’armadio… ma giocatela! Cioè, goditela. Non ci pensare al dopo, non ci pensare neanche.

Il dopo può essere una cosa che finisce, che evapora il giorno dopo che si chiude il Grande Fratello Vip, il dopo può essere qualsiasi cosa, ma non ci pensare. Concediti una deroga a questo tuo sistema rigido e rigoroso di principi di bianco e nero che non concede sfumature di grigio.