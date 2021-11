Ieri sera Manuel Bortuzzo è passato da “vittima” di fronte all’atteggiamento di Lulù, sicuramente snervante ma condannato fin troppo anche dal conduttore del Grande Fratello Vip. Ad intervenire contro il nuotatore anche l’atleta paralimpica Monica Contrafatto e l’influencer – affetto da SLA – Simone Pedersoli.

Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza. Per quanto lei possa essere “pesante”, non può trattarla a suo piacimento e uso. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò! Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta in chi ci “difende” tutto.

Questo il messaggio di Monica al quale si è aggiunto anche l’intervento di Simone:

Ieri sera ho guardato il Grande Fratello Vip e volevo farvi un discorso. Volevo chiedervi se secondo voi è normale e giusto come è stato raccontato Manuel ieri. Perché secondo me, a mio avviso, l’unica colpa che ha Manuel – che alla fine non è neanche una colpa – è quella di non essersi accettato.

Di non aver accettato la sua disabilità. E tu Manuel devi capire che puoi ambire come tutti alla felicità. Lui dice sempre che può puntare solo alla serenità perché non potrà mai essere felice. E’ proprio questo il problema. Che tu non ti sei accettato Manuel. Bisogna accettarsi.

Devi capire che puoi puntare ad entrambe le cose. Puoi essere sia sereno che felice. E tutte le persone possono essere felici. Lo dico direttamente a te Manuel, sperando che questo messaggio ti arrivi.