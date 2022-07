Pochi giorni fa si è ipotizzato un clamoroso ritorno ad Amici 22, quello della cantante Arisa. A svelarlo era stato il portale televisivo TvBlog.it che aveva annunciato, dopo un anno di assenza, il riapprodo di Rosalba Pippa nel ruolo di professoressa del talent show di Maria De Filippi. Proprio la vincitrice di Ballando con le Stelle torna a “casa” ma a scapito di un’altra prof.

Lo stesso portale televisivo riporta un ulteriore retroscena legato alla prossima edizione di Amici 22. Dopo l’esperienza positiva del 2020 ed un anno di assenza in cui ha provato a cimentarsi nel ballo, Arisa tornerà quasi certamente a indossare i panni della prof. Nell’indiscrezione precedente erano stati avanzati una serie di scenari possibili relativi al ritorno di Arisa ad Amici ed il primo prevedeva la sostituzione di uno degli attuali docenti.

A quanto pare non sarebbe poi un’ipotesi così lontana, come annunciato da TvBlog.it:

Stando a quanto ci risulta Arisa prenderà il posto di Anna Pettinelli fra i professori di canto. In questo ci aiuta anche un annuncio fatto recentemente dalla stessa Lorella Cuccarini presso i suoi profili social, dove ha confermato la sua permanenza ad Amici come professoressa di canto anche per la prossima edizione del popolare talent show di Canale 5, confermato anche per la prossima stagione nel primo pomeriggio della domenica a far da traino al Verissimo di Silvia Toffanin. Anna Pettinelli dunque, dopo alcune stagioni lascerebbe Amici di Maria De Filippi.