Arisa torna ad Amici? Secondo TVBlog ci potrebbe essere questa possibilità. Dopo una partecipazione a Ballando con le Stelle con tanto di vittoria e una come giudice a Il Cantante Mascherato, la celebre cantante potrebbe tornare da Maria De Filippi.

La bella e brava cantante genovese, secondo quanto ci risulta, torna ad Amici. Il suo ritorno è previsto dal prossimo settembre quando tornerà ad essere professoressa e membro della commissione di canto del talent show di Maria De Filippi, dopo aver occupato questo ruolo durante la ventesima edizione di questo spettacolo musicale di Canale 5 nella stagione televisiva 2020-2021. Da queste parti, giusto un anno fa, avevamo in qualche modo “previsto” un suo possibile ritorno ad Amici a stretto giro di posta.

Con Arisa nuovamente prof di canto, cosa accadrà nella scuola del talento? Blogo ci svela tre possibili scenari:

Si aprono diversi scenari e qui ora giochiamo a immaginarli, il primo, il più semplice, vedrebbe una commissione di canto che passerebbe da tre a quattro elementi, quindi si aggiungerebbe nel canto all’inamovibile Rudy Zerbi, a Lorella Cuccarini e ad Anna Pettinelli, proprio Arisa (ovviamente si passerebbe a quattro elementi anche nella commissione di danza).

Il secondo scenario potrebbe vedere l’uscita di scena della Pettinelli, con Arisa al suo posto, e Cuccarini e Zerbi a completare il team. Terzo scenario, rimpasto, con Zerbi, Pettinelli e Arisa per il canto e Cuccarini che tornerebbe alla danza insieme ad Alessandra Celentano e a Veronica Peparini, con l’uscita di scena di Raimondo Todaro, magari perché no, pure lui figliol prodigo per un clamoroso ritorno a Ballando con le stelle (ma su questa opzione “pesa” il fatto della presenza di sua moglie Francesca Tocca ad Amici).