Antonino Spinalbese, un tempo hair stylist ed ex compagno di Belen Rodriguez dalla quale ha avuto la figlia Luna Marie, sarebbe uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. Una decisione che lo stesso avrebbe reso nota ma che pone l’accento sulla sua lontananza dal grande amore, la piccola nata dalla breve ma intensa storia con la showgirl argentina. Che a quanto pare, in merito alla possibile visibilità della bambina, avrebbe già preso la sua decisione.

Antonino Spinalbese verso il GF Vip: spunta un retroscena

A raccontarci alcuni retroscena su Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez ci ha pensato The Pipol Tv, che ha ripercorso le tappe salienti degli ultimi mesi, dall’incontro di Antonino con la showgirl argentina alla decisione di lasciare il lavoro da Aldo Coppola per un nuovo futuro. Quindi la nascita della loro splendida bambina e, purtroppo, la fine della storia d’amore. Oggi, secondo Pipol, il loro sarebbe “un rapporto che non va oltre il ‘ciao’”.

Nel frattempo però, ad Antonino si è presentata un’occasione da prendere al volo, ovvero la possibilità di accedere alla spiatissima Casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa si legge in merito:

Alla porta di Spinalbese ha bussato il Gf Vip come lui stesso ha raccontato nelle ultime interviste e spifferato a mezza Milano e lui avrebbe colto al volo l’opportunità di avere la sua occasione. Una nuova opportunità di lavoro anche perché di tornare a tagliar capelli il ragazzo non ne aveva voglia.

La sua scelta, tuttavia, sarebbe condizionata proprio dalla figlia e dall’amore grande nei suoi confronti, ed a questo punto si inserisce un altro retroscena, questa volta connesso a Belen:

Questa scelta, ripetiamo, sbandierata a tutta Milano, ora però diventa un elemento concreto perché il ragazzo, innamorato pazzo della figlia, non resisterà senza vederla per il lungo periodo nella casa. Come reagirà Belen? Secondo le nostre fonti l’Argentina non avrebbe nessuna minima intenzione che sua figlia finisca al centro del caos – reality. E siamo con lei.

