L’avvicinamento tra Nicole Murgia e Antonino Spinalbese procede sempre di più nella Casa del GF Vip. Nei giorni scorsi, la Vippona aveva ammesso di subire il fascino dell’ex compagno di Belen Rodriguez ed oggi ha deciso di compiere un passo in più.

Alla domanda di Attilio Romita: “Ti piace Antonino?”, la Murgia non ha avuto alcuna esitazione nel rispondere: “Esteticamente è un bellissimo ragazzo. È molto intelligente”. La donna ha poi ammesso di aver conosciuto l’ex di Belen ancora prima della loro esperienza al GF Vip: “Mi ha fatto la piega”, ha svelato.

Una volta in confessionale Nicole ha ribadito il suo interesse per Spinalbese:

L’ho sempre detto, lo dicono tutti, è bello. È un bel vedere. A maggior ragione, sono contenta che sia tornato. A me lui piace un sacco come persona, per come è, come si rapporta. È sempre educato, sempre gentile, ha sempre qualcosa da raccontare. Poi, è bello, quindi…È un bellissimo ragazzo, una persona molto interessante. Passarci del tempo, chiacchierare, conoscersi sì, ma nient’altro. Voglio rimanere salda.