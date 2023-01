Dopo “Fuori Antonella” e “Fuori Oriana” spunta anche “Fuori la Murgia”. Voglio essere estremamente sincera con voi quando vi scrivo che questa, a mani basse, è la peggiore edizione del Grande Fratello Vip che sia mai stata mandata in onda.

Scivoloni, bullismo, bodyshaming, patriarcato, misoginia, mancanza di rispetto ed empatia e concorrenti totalmente inadatti ad apparire in televisione. Tra i “vipponi” che più fanno mormorare il web, c’è anche Nicole Murgia, entrata nella Casa dopo un gossip che ha coinvolto suo fratello per l’intera estate (questo è il suo “merito” attuale).

La Murgia, mentre si trovava insieme a Onestini, Andrea Maestrelli ed Edoardo Tavassi intenta a giocare una partita di biliardo, ha esclamato “Tira, eh se non fai buca sei d*wn”.

Dopo l’espressione infelice, Tavassi ha cercato di avvertirla con lo sguardo ma lei non ha inteso e ridendo ed aggiustandosi i capelli, ha ripetuto: “sei d*wn”.

Qualcuno mi spiega cosa abbiamo fatto di male per vedere, ogni giorno, questi individui straparlare senza alcun rispetto?

— È come un Fratellone (@gorettisanta1) January 20, 2023

Due volte lo ha detto DUE NON UNA!! Questa cosa non è accettabile #incorvassi #gfvip ⁦ @GrandeFratello ⁩ ⁦ @GiuliaSalemi93 ⁩ ⁦ @alfosignorini ⁩ pic.twitter.com/kPOD7jozyT

Non ha un cognome famoso,non è punibile,come stiamo finendo in basso,bravi che elementi avete scelto per rimpiazzare L’IMPOSSIBILE.

— Assunta Simbula (@Assusunta) January 20, 2023