Antonella fa la vittima al GF Vip? La reazione di Antonino: cosa pensa di lei

Nella Casa del GF Vip la tensione è alle stelle. Da ieri sera, la relazione tra Donnamaria e Antonella sembra ormai essere precipitata in maniera radicale, senza alcuna possibilità di ritorno. I Donnalisi, infatti, non esisterebbero più e ciò che Donnamaria in primis, ma anche altri vipponi rimproverano all’influencer sarebbe proprio il suo atteggiamento da vittimista.

Antonino e le accuse ad Antonella

Davvero Antonella avrebbe finora fatto la vittima a tutti i costi al GF Vip? Edoardo Tavassi ne sarebbe pienamente convinto. A suo dire, non è vero che tutti ce l’avrebbero con lei, ma al massimo solo una persona, ovvero Oriana.

Per questa ragione ha deciso di chiamare in causa Antonino, rimproverandolo per il suo atteggiamento troppo accondiscendente nei confronti della Vippona:

Si fratè, ma te mi devi dare una mano, perchè tu non puoi fare quello che fa l’accondiscendente sulle cose. Il discorso che fa lei, che tutti ce l’hanno con lei, ma non esiste sta roba! Se tu smetti di darle ragione, dirà che ti sei fatto condizionare da me.

Tavassi cazzia Antonino. Andrea si attacca con Antonella per questo suo continuo modo di fare di aizzare litigi. #GFvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/PNCe7jIRgC — ✨Alessia Amanim ✨ (@alessiaamanim) January 27, 2023

Antonino ha spiegato che sia lui che Andrea avrebbero già parlato con Antonella: “Lei lo sa come mi comporto con lei!”. Quindi ha preso le sue difese, sottolineando come in questo momento sia particolarmente nervosa. Successivamente Spinalbese, rivolgendosi ad Antonella, ha commentato:

Non c’è bisogno che cerchi il pelo nell’uovo, ok? Perchè di base ci stiamo attaccando a delle stronz*te enormi. Prendendo questi discorsi qua sei attaccabile…