Edoardo Donnamaria, a quanto pare, non ha ancora dato sfogo completo a tutti i suoi pensieri sulla ormai ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Dopo aver parlato copiosamente con Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, ha continuato a sfogarsi anche in presenza di Davide Donadei.

Donnamaria sarebbe ormai completamente senza freni contro Antonella, al punto da riferire pensieri particolarmente radicali sulla ragazza e su quella che è stata finora la loro relazione nella Casa del GF Vip.

Mentre si trovava insaponato nella vasca da bagno, ha continuato a parlare della Fiordelisi con Tavassi e Davide:

Il problema è che ad Antonella di sta roba non gliene frega un caz*o. Antonella prende ogni singolo pretesto che può sembrare che la stiano sfottendo, o come dice lei denigrando. Addirittura mi ha detto bullizzando verbalmente, per fare la vittima qua dentro.

Incalzato da Tavassi – che continua anche lui ad accusare Antonella di facile vittimismo – Donnamaria ha raccontato a Davide Donadei quello che sarebbe accaduto a suo dire di gravissimo:

Ma se una persona arriva a dire a me che sono il suo fidanzato, che io gli ho messo le mani addosso perchè le ho fatto così sul viso, lo sai cosa vuol dire questo? Ma proprio in maniera matematica… Questo vuol dire che lei per passare per vittima qua dentro è disposta anche a gettare m*rda su di me. Quindi a me mi fai schifo se fai una cosa del genere, per poi fare la vittima e parlare di rispetto.

Una persona che parla di sensibilità e rispetto in continuazione quando si parla dei fatti suoi, e rivolge al suo fidanzato, per minch*ate, appellativi tipo ‘uomo di m*rda, senza palle, mi fai schifo, vergognati’, ma è una persona che porta rispetto e porta sensibilità? Ma di che? Ma sciacquati la bocca quando parli con me!