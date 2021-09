Nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip, Aldo Montano è stato protagonista di una bella sorpresa. L’ex fidanzata Antonella Mosetti è prontamente arrivata sui social con una particolare frecciatina nei suoi confronti.

Solo io so davvero chi sei… una persona “ora” meravigliosa. Anche merito mio.

Cosa avrà voluto dire sottolineando “ora”? Il legame tra Montano e l’ex lolita di Non è la Rai è durato per 7 anni. E se Antonella crede di avere certi meriti nei suoi confronti, Aldo la pensa diversamente:

Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola.