Ginevra Lamborghini squalificata e Giovanni Ciacci eliminato. Questo, in sintesi, ciò che è accaduto nel corso della serata di ieri al Grande Fratello Vip 7. Tra i concorrenti più dispiaciuti per il malessere di Marco Bellavia in pole position troviamo, senza ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi. Dopo la puntata l’influencer si è scagliata contro Gegia e la sua insensibilità.

Ma poi vi sembra normale che Gegia piange perché è uscito Giovanni Ciacci e non per le cose che ha visto e sentito? Per favore ragazzi, non facciamo gli ipocriti. Poi quando hanno fatto vedere che ha sparlato Marco sta zitta e ride.

In realtà lei si è messa a piangere perché era contenta che si è salvata ed ha fatto pensare che gli è dispiaciuto per Giovanni. Io ve lo sto dicendo da sei giorni che è esagerata. Credo che Gegia non abbia cervello e sensibilità, non ha capito, non ci arriva!

Lei è stata vicina a Marco? Se fosse stata sensibile, se avesse studiato psicologia dovrebbe sapere che ad una persona che non sta bene non si dice “stai male” in faccia perché peggiora la situazione. A Gegia non piaceva Marco e voleva le clip, ma che pensate che la gente non le vede?