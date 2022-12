Antonella Fiordelisi continua ad avercela con Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì sera, con tanto di litigata con il suo fidanzato (“Se non dici che lei è una brutta persona ti lascio”), la ex di Lenticchio ha un piano d’attacco e lancia un appello al padre avvocato.

Antonella Fiordelisi vuole denunciare Micol: l’appello al padre

Io penso che pure mio padre se la sia presa. Fidati che ci sono rimasti pure loro male dopo quello che hanno sentito, che non è bello. Mio padre come un pazzo sarà dopo che ha visto in puntata quello che è successo, perché loro sono molto protettivi nei miei confronti… Non so se è una cosa che si può denunciare, nel caso darei anche il permesso ai miei di agire, nel caso si potesse fare, visto che è una cosa che mi ha colpito sinceramente.

Su una cosa Antonella ha ragione: la reazione del padre. Ed infatti Stefano Fiordelisi ha condiviso delle parole contro Micol che difficilmente verranno dimenticate dagli amici della rete e dalla stessa famiglia Incorvaia.

Proprio per questo motivo Clizia ha fatto sapere che stanno valutando azioni legali.

Antonella: “Se è una cosa che si può denunciare, nel caso darei anche il permesso ai miei di agire visto che è una cosa che mi ha colpita (la frase di Micol)” QUANTO È IMBARAZZANTE MIO DIO LEI NON PUÒ ESSERE REALE.#gfvip #incorvassipic.twitter.com/gppTfwWsr5 — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 7, 2022

Cosa ha condiviso Stefano Fiordelisi

Le parole condivise da Stefano Fiordelisi, oltre ad essere offensive e volgari, hanno scatenato una polemica social non da poco. Eccole a seguire, per chi non le ricordasse:

Micol è frustrata perché Edoardo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata, questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato) e sta pensando ad un futuro con Antonella perché lei gli fa provare emozioni che non provava da 4 anni. Questo è quello che conta davvero! Dire ad una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno Buscetta (come Clizia Incorvaia fece anni fa e fu squalificata).

Clizia Incorvaia parla di azioni legali