Miriana Trevisan, ospite di Casa Pipol, ha parlato di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, spendendo per loro belle parole. Successivamente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto il suo punto di vista anche su Antonella Fiordelisi.

Chi poteva meritare la vittoria ma gli è sfuggita di mano per un atteggiamento sbagliato? Secondo me Antonella Fiordelisi. C’è stato un momento in cui l’Italia tra cui anch’io, che le siamo stati molto vicini perché è stata offesa. Ha iniziato questa storia con Edoardo in questo momento è un po’ capricciosa come se volesse controllarlo.

Lui era terrorizzato dalla reazione di Antonella quando ha detto a Micol “amore mio”. Sembra come se si divertisse a fare uscire fuori di testa gli uomini.

Poi la storia della camicia di Antonino che ha indossato… sai lì ci sono dei “non detti” quando nasce un amore e ha fatto nascere una rabbia inutile. Forse tutte le ragazze, quando erano piccole, hanno giocato con la femminilità. Ma è un gioco che secondo me Edoardo comincia a subire troppo.