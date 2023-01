Crisi nera tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Ieri l’assistente di Forum è entrato fortemente in crisi per via di questo rapporto altalenante ed è scoppiato a piangere nella Casa del Grande Fratello Vip.

“E’ diventato il loro cane”, Antonella parla di Edoardo al GF Vip

Antonella Fiordelisi, proprio questa mattina, si è sfogata con Attilio Romita andandoci giù pesante con le parole indirizzate nei confronti del suo (ex) fidanzato:

Ieri ha pianto per un po’. Vuoi sapere perché ha pianto? Appena ha visto che mi sono un po’ ripresa un po’ e ballavo, appena lo ha visto si è messo a piangere. Capito come fa? Quando io sto male che piango tutti giorni se ne sbatte il cavolo e nemmeno si avvicina. Ma ti rendi conto che questo è impazzito veramente o non ci rendiamo conto? Pensa te da cane mio è diventato cane loro, che bello. Il nostro rapporto era molto equilibrato ultimamente e nessuno era cane di nessuno, era come una bilancia, tutto equilibrato.

Cosa ne pensate?