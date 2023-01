La Murgia fa un passo avanti con Antonino: “A questo punto farei lo show!”, i consigli non casuali di Nicole

Nicole Murgia ha deciso di fare un passo indietro con Daniele Dal Moro, dopo aver compreso che non c’è né potrà esserci trippa per gatti. Ed allora che succede? Ovviamente l’attenzione si sposta rapidamente su un altro Vippone che, in tal senso, potrebbe senza dubbio regalare più colpi di scena. Ovviamente il riferimento è ad Antonino.

La Murgia provoca Antonino: i consigli

La Murgia non ha negato in passato di avere un interesse nei confronti di Antonino, trovandolo certamente un bellissimo ragazzo. Nelle ultime ore però la Vippone ha deciso di fare un passo in più e di giocare seriamente con Spinalbese.

Mentre il pensiero di Antonino continua ad andare alla sua Topolina (la figlia Luna Marì, ndr) con la quale spera di correre tra i prati una volta fuori dal GF Vip, conscio di aver ormai dato tutto, la Murgia non la penserebbe affatto così:

Io su questo non sono d’accordo con te, Antonino. Tu hai dato, ma secondo me potresti dare ancora tanto. Assolutamente sì! Senti, se ho fatto 30 faccio 31 amore mio! Secondo me un passettino lo potresti fare ancora.

Antonino di fronte a questo discorso di Nicole è apparso ingenuamente confuso, sostenendo di aver ormai dato tutto e di non avere altri appigli dentro la Casa. E prendendo in mano la situazione ha chiesto: “Cosa mi consigli? Dai, dammi un consiglio!”. Nicole non ha perso tempo:

Io, io… io a questo punto fare proprio lo show! Fossi in te. Posso dirlo? Io farei proprio i numeri, ma i numeri veri eh? Non aspettano altro! Fuori ti amano per questo! Sai perchè faccio questo ragionamento? Perché quando ti salvo e ti dico ‘voglio vedere che cosa fai’, è solo perché è quella roba che vogliono vedere! Io fare lo show proprio! Numeri veri!

Incalzata da De Pisis, che le ha domandato cosa intende per ‘show’, la Murgia ha proseguito:

Cosa? Innanzitutto inizierei a sparare a zero come se non ci fosse un domani! Tutti, dal primo all’ultimo! Ma che cavolo mi frega, tanto prima o poi esco!Invece lui niente… dorme, si allena, poi dorme.

“Vogliamo fare la storia con la Murgia?”, ha stuzzicato Alberto. E lei, ancora:

Io dico… un po’ di calore umano, ma niente! Non siamo tutte uguali eh?

Antonino coglierà i consigli ‘casuali’ di Nicole?