Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, il pubblico da Casa ha assistito al nuovo faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. L’attuale fidanzata di Edoardo Donnamaria, ha riferito alla finalista il gesto social del suo ex: “Ti ha tolto il segui”.

“Edoardo ti ha tolto il segui”, Antonella colpisce Micol e Clizia sbotta

Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui.

Queste le parole di Antonella.

Pronta la replica di Micol:

Sono completamente atterrita di stare con questa qui, un livello talmente basso che non me la sento di sostenere la conversazione.

Clizia Incorvaia è intervenuta più volte in difesa della sorella ed ha pubblicato una serie di post.

Prima un modo di dire siculo: “L’aceddu ‘nta jaggia o canta pi invidia o canta pi raggia”, ovvero “L’uccello in gabbia o canta per invidia o canta per rabbia”.

Poi ha condiviso la definizione di “mitomane” e, in ultimo, la favola della volpe e l’uva di cui tutti conosciamo la morale: Antonella Fiordelisi risponderà?